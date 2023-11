Ocenjujemo: Plešem tihožitje z enim samim vdihom

V nadaljevanju preberite:

Med Londonom in Torinom delujoča umetnica Cally Spooner je študirala ples, gledališče in filozofijo. Njeni umetniški projekti so običajno večmedijske instalacije, pri katerih je v središču performans, vendar predstavljen prek različnih medijev – videa, zvoka, besedila, objektov in risb. To je razvidno tudi v njeni razstavi v Cukrarni z zagonetnim naslovom Plešem tihožitje z enim samim vdihom (kustosinja Mara Anjoli Vujić). Kako plesati tihožitje, pri katerem gre po definiciji za upodobitve predmetov mrtve, nežive narave? Še najbolj verjetno se zdi, da se nanaša na tista s pritajenim življenjem, vendar po ogledu razstave in branju obrazstavnega besedila odgovor na to vprašanje dobi kompleksno dimenzijo.