Ocenjujemo: Vanja, Sonja, Maša in Špik/ SNG Maribor/ Režija Dino Mustafić

V nadaljevanju preberite:

Besedilo je sorazmerno skromno, predstava res zaživi v vseh razsežnostih šele z uporabo vseh inscenacijskih orodij s pridihom kabaretnega mini spektakla. In režiser Dino Mustafić je s svojo ekipo v tem pogledu res sestavil filigransko natančen uprizoritveni mehanizem, ki odlično funkcionira vse do zadnjih detajlov. Seveda predvsem po zaslugi igralk in igralcev, ki jih le redko vidimo v komičnih vlogah, tukaj je večina razkrila vse svoje tovrstne registre, ki imajo res zelo širok razpon.