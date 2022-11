Ocenjujemo: Velvet: Hiša erotične ilustracije / Galerija Račka

V nadaljevanju preberite:

Galerija Račka, ki pod okriljem Centra sodobnih umetnosti Celje v prostorih nekdanjega »peep showa« deluje že od leta 2005, se (edina pri nas) osredotoča izključno na umetniške interpretacije različnih oblik erotike. Tokrat gosti že tretjo edicijo razstave sodobne erotične ilustracije Velvet (avtorica in vodja projekta: Nea Likar, besedilo: Anja Radaljac, postavitev razstave: Nea Likar, Maja Antončič), na kateri se predstavlja sedemnajst ilustratork in ilustratorjev, ki izhajajo iz krovnih tematik spolne identitete, različnih spolnih praks, lepotnih idealov skozi čas, pozitivnega odnosa do telesa, raznolikosti teles in poseganja vanje.