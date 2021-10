Ocenjujemo: Zimska poroka

V nadaljevanju preberite:

Čeprav se zdi, da je globalizirani svet vse bolj uniformiran, nacio­nalne in teritorialne specifike vendarle ostajajo del kulturnega in umetniškega mozaika. To velja tudi za tradicijo judovskega humorja, ki se je že večinoma prilagodil in integriral v zahodni sistem kulturne produkcije, in vendar ohranja svoje specifike. Režiserju Matjažu Zupančiču je v inscenaciji drame Zimska poroka izraelskega avtorja Hanoha Levina v Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) večinoma uspelo poustvariti »judovsko atmosfero«, in to ne zgolj s formalnimi principi ustrezne kostumografije in glasbe, temveč tudi z obešenjaškim in karnevalskim vzdušjem, ki povezuje predstavo z edinstveno judovsko tradicijo.