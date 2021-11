Desetletja idejnih načrtov, zamud in blokad

V nadaljevanju preberite:

Po treh desetletjih načrtov za obnovo ljubljanske Drame se očitno tudi zadnji datum, določen za konec obnove in rekonstrukcije, to je jeseni 2025, izmika. Ravnatelj Igor Samobor je nepreklicno odstopil, saj naj bi na ministrstvu za kulturo ustavili financiranje projekta. Financiranje projekta je zdaj ustavljeno, dobili niso niti dovoljenja za oddajo vloge za gradbeno dovoljenje, kar je pogoj za pripravo dokumentacije, ki je podlaga za vse nadaljnje postopke, tudi za izračun dejanske vrednosti investicije. Na ministrstvu za kulturo so napovedali, da bodo svoja stališča predstavili danes.