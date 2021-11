Gledališče kot oblika misli

V nadaljevanju preberite:

Na velikem odru SNG Nova Gorica bo v četrtek indoor premiera predstave In stoletje bo ­zardelo. Primer Kocbek po predlogi Andreja­ Inkreta ter v priredbi Matjaža Bergerja, ki jo je režiral, in Eve Mahkovic. Nastala je v koprodukciji Anton Podbevšek Teatra (APT) s SNG Nova Gorica. Z Matjažem Bergerjem, ki vodi gledališče od ustanovitve in je pred kratkim nastopil četrti ravnateljski mandat, smo seo usmeritvah APT pogovarjali pred premiero in skorajšnjo uskladitvijo sezone 2022. V intervjuju je med drugim poudaril, da APT-jeva gledališka produkcija izhaja iz Badioujeve teze o gledališču kot obliki misli, od tod tudi uprizarjanje Avtorjev s kompleksnimi zastavki v antagonizme.