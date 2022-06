Kritika enoumja in postavljanja pregrad

V sezoni, poimenovani Nad oblaki, se program tržaškega gledališča po obliki vrača v stare tirnice. Napovedali so pet hišnih uprizoritev, tri izbirne abonmajske sklope in številna sodelovanja. »Za mnoge velja rek, da so z glavo vedno med oblaki, sanjači, naivneži, v bistvu pa optimisti, ki iščejo pozitivno stran vsega in si skušajo urediti nebesa ali raj na zemlji, na trdnih tleh, kljub strahu in negotovosti,« je dejal direktor gledališča Danijel Malalan.

V sporočilu za javnost so zapisali, da se moto Nad oblaki navdihuje predvsem pri naslovu koprodukcije, ki bo odprla sezono. Kakor v nebesih je priredba scenarija za istoimenski film režiserja Kaya Pollaka (As It Is in Heaven, 2004), nominiranca za oskarja za najboljši tujejezični film. V režiji Sama M. Strelca in sodelovanju s SNG Nova Gorica ter z Glasbeno matico bo uprizorjena zgodba o uspešnem dirigentu, ki se vrne v domačo vas na severu Švedske, kjer mu stik z lokalnim cerkvenim zborom ­spremeni ­življenje.

Barve in simbolična gesla

S predstavo Pina in Pierpaolo, ki jo je napisal in jo režira Jaka Andrej Vojevec, se bodo poklonili stoti obletnici rojstva italijanskega »nemirneža, umetnika, sanjača, filozofa, režiserja« Piera Paola Pasolinija. Zgodba, kot je poudaril Danijel Malalan, je predstavljena skozi ženske oči; prijateljstvo z violinistko Josipino Kalc, rojeno na Opčinah. Dinamika poslovno-zasebnih odnosov bo v ospredju predstave Nekaj v zraku po predlogi novele Vladimirja Bartola Zadnje gibalo iz zbirke Al Araf. Poigravanje z uprizoritvenimi žanri, ki jo zaznamuje, režira Anđelka Nikolić, ki s SSG Trst sodeluje prvič.

Ivana Djilas bo postavila na oder delo Mario in čarodej Thomasa Manna o čarovniku, ki uporablja svoje umske spretnosti za nadzor občinstva, in vanj vključila elemente kabareta. Novelo je odrsko obdelal italijanski dramaturg Mario Moretti in je »polna prispodob, manipulacij, izgube razsodnosti in občutka izgubljenosti med resničnim in fiktivnim, izmišljenim, ­virtualnim«.

Niz hišnih uprizoritev bodo sklenila Cesarjeva nova oblačila Milana Jesiha po predlogi Hansa Christiana Andersena. Režiser Luka Marcen v njej raziskuje razmerja med videzom in resnico ter odnos do avtoritete. Uprizoritev nastaja v sodelovanju z Mestnim gledališčem Ptuj in Cankarjevim domom.

»SSG Trst vedno poskrbi tudi za najmlajše,« je poudaril Danijel Malalan. Na podlagi zgodbe Rozamunda iz knjige Hiša selivka, ki jo je napisal tržaški pisatelj Marko Kravos, bo zaživela predstava za otroke v režiji Gregorja Geča. S tem bodo v sodelovanju s Teatrom degli Sterpi (v slovenščini in italijanščini) počastili avtorjevo 80-letnico. »Nove produkcije SSG Trst bodo izzvenele obenem kot progresivna kritika enoumja, postavljanja zidov ter pregrad in se (spet) prepletale z različnimi izbirnimi sklopi, sestavljenimi iz žanrsko raznolikih predstav gostujočih gledališč in umetnikov, ki jih bodo označevale ne samo barve, ampak tudi simbolična, univerzalna gesla: modra – mir, zelena – upanje, rdeča – svoboda,« je dodal direktor gledališča.

V Trstu in Gorici bodo gostovale izbrane predstave osrednjih slovenskih gledališč. Program bo obogaten z drugimi dogodki. Cikel bo odprl koncert romske in swing glasbe Momento Cigano v sodelovanju z Glasbeno matico; v nadaljevanju si bo mogoče ogledati Kons: Novi dobi (Prešernovo gledališče Kranj), Palomo (SMG), Bodi gledališče! (SLG Celje), In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek (SNG Nova Gorica in Anton Podbevšek Teater), Mediteransko trilogijo (HNK Reka), Ne pozabite na rože (SNG Drama Ljubljana), Človeški glas (SNG Nova Gorica), Večno samsko (Špas teater) ter Se vivrò, dovrò pur tornare (Teatri Stabil Furlan). Uprizoritev »raziskuje navezanost Piera Paola Pasolinija na zemljo, ki ga je sprejela v poletjih njegove mladosti, in odnos do jezika njegovih prvih izdanih pesniških stvaritev« ter zaznamuje prvo gostovanje omenjenega furlanskega gledališča v SSG Trst.