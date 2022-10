Na festivalu Bitef slavila slovenska predstava Solo

Na 65. mednarodnem gledališkem festivalu Bitef v Beogradu je v soboto slavila predstava Solo v režiji in izvedbi Nine Rajić Kranjac, Nataše Keser, Benjamina Krnetića in Marka Mandića.

Peformans, ki je nastal v produkciji Nove pošte, Slovenskega mladinskega gledališča in Maske Ljubljana, je prejel grand prix Mire Trailović za najboljšo predstavo.

»Prvo nagrado prejme pogumno, strastno in edinstveno raziskovanje temeljnih vprašanj gledališča v sedanjem trenutku, raziskovanje, ki sega tako v preteklost kot v prihodnost in nam ga z divjo energijo predstavljajo štirje izjemni misleci, avtorji, performerji.

Vabijo nas na vznemirljivo in tvegano popotovanje skozi samoodkrivanje, konflikte, spomine, prizore, pesmi in mite, ki nas vodijo v različne gledališke prostore in forme ter se sklenejo s slovesnostjo, ki slavi povezanost in našo človeško nepopolnost,« je v obrazložitvi zapisala mednarodna žirija.

Scenografija je delo Urše Vidic, skladatelj je Branko Rožman, glasbenika pa sta Petra Božič in Branko Rožman. Tehnični vodja je Igor Remeta, strokovna sodelavka Tina Malič, simultano prevajanje je prevzel Jaka Smerkolj Simoneti, tehnično podporo pa Manca Vukelić. Producentka je Tina Dobnik, so sporočili iz Slovenskega mladinskega gledališča.

65. izvedba Bitefa, katerega slogan je bil Mi – junaki svojega dela, se je končala v soboto, in sicer s premiero avtorskega projekta Krize v režiji Žige Divjaka in produkciji Nove pošte ter s podelitvijo nagrad najboljšim.

Tudi letos so podelili dve nagradi grand prix, drugo je dobila belgijska plesna predstava Vsak pokus se bo končal z upognjenimi telesi in polomljenimi kostmi v koreografiji Jana Martensa.