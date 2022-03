Nagrajenca ZDUS za življenjsko delo letos Jožica Avbelj in Marjan Kravos

Nagradi Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) za življenjsko delo letos prejmeta igralka Jožica Avbelj ter tržaški slikar in scenograf Marjan Kravos. Za stvaritve v zadnjih dveh letih je ZDUS nagrade namenil igralki Ivi Krajnc Bagola in igralcu Vitu Weisu.

Jožica Avbelj je prejemnica nagrade ZDUS Marija Vera za življenjsko delo. Izvirnost, prodornost in neposrednost igralskega izraza Jožice Avbelj pooseblja dihanje, iskanja ter vrhunce slovenske uprizoritvene umetnosti zadnjih petdesetih let, piše v utemeljitvi.

Igralka Jožica Avbelj je že v začetku svoje igralske poti zasnovala igralski credo, prepoznaven, unikaten slog, ki se kaže kot igralska disciplina, gibalna in govorna natančnost, samosvojost, skratka igra v celostnem pojmovanju igralkinega bitja. Svoj igralski potencial je razvila onkraj skrajnih meja njegove izraznosti, telesnosti in psihofizičnih stanj. V njeni vedno sveži, novi, a siloviti, energični igralski govorici živi gledališka umetnost, ki zajema iz neoavantgardnih praks, sega prek dramskega in za sodobno uprizoritveno umetnost še vedno pomeni vrhunec polnosti igralske moči in discipline, še piše v utemeljitvi.

Slikar in scenograf Kravos je zaznamoval in oblikovali podobo, status in uspehe Slovenskega stalnega gledališča Trst, piše v utemeljitvi nagrade ZDUS Polde Bibič za življenjsko delo. Kravos se podpisuje pod več kot sedemdeset scenografij, med njimi jih je največ za produkcije domačega gledališča, čeprav je svojo ustvarjalnost razvijal tudi pri uprizoritvah Mestnega gledališča ljubljanskega, SNG Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica (takrat še PDG Nova Gorica), Slovenskega ljudskega gledališča Celje in drugod.

V njegovem scenografskem opusu izstopajo nekatera velika slovenska dramska besedila, kot so Krst pri Savici Dominika Smoleta, Kralj na Betajnovi Ivana Cankarja in več uprizoritev besedil Dušana Jovanovića.

Nagrado ZDUS Duša Počkaj za izjemne igralske stvaritve v zadnjih dveh letih letos prejme igralka Iva Krajnc Bagola. Kot piše v utemeljitvi, je v zadnjih dveh letih s tankočutnostjo svojega velikega talenta ustvarila izjemen opus vlog. Njene odlike so popolna potopitev v materijo vloge, iz katere vedno žari njena temperamentna osebnost, s katero oplemeniti vsako svojo igralsko kreacijo in s katero svojim vlogam vedno doda iskrivost in komičnost.

Nagrado ZDUS za izjemne igralske stvaritve v zadnjih dveh letih prejme tudi igralec Vito Weis. Član ansambla Slovenskega mladinskega gledališča, do pred kratkim pa tudi svobodni igralec, je z zavidljivim opusom dokazal, da v sebi združuje izjemno igralsko disciplino, prezenco, ustvarjalni naboj, pa tudi inovativnost, odrsko domišljijo ter nesebično, vidno predanost vsebinam, igralskim izzivom, režijskim poetikam, kolegicam in kolegom na odru, navsezadnje gledalcem. Gre za igralca, ki razmišlja, raziskuje, deluje in na koncu tudi prepričljivo zastopa stališče, so zapisali v utemeljitvi.

Podelitev nagrad bo v nedeljo, 27. marca, na svetovni dan gledališča. Podelili jih bodo v Prešernovem gledališču Kranj na odprtju Tedna slovenske drame.

Komisijo za nagrade ZDUS so sestavljali Barbara Cerar (predsednica) ter Branko Jordan in Rok Andres.