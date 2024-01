Žiga Divjak: Največji krizi človeštva sta neposredno povezani

V nadaljevanju preberite:

V okviru eksperimentalnega projekta in »prostora dialoga, srečevanj in soočanj, prostora za premislek o širšem družbenem dogajanju in odzivanju nanj« Nova pošta, ki so ga pri SMG in Maski zagnali v sezoni 2018/19, je Žiga Divjak s sodelavci zasnoval štiri dokumentarno-raziskovalne avtorske projekte o perečih krizah današnjega časa.

V pohvalah večkrat nagrajenih uprizoritev je izpostavljeno, da te ne moralizirajo in da so zaradi tako rekoč asketske scenografije toliko bolj v ospredju dejstva. V pomoč Žigi Divjaku pri raziskovalnem delu je bila novinarka Maja Ava Žiberna. V fokusu sta predvsem begunska in okoljska kriza.

Kako režiser gleda na prehojeno pot, kaj je njegovo vodilo v svetu, zaznamovanem s krizami in kaj imajo projekti 6, Gejm, Vročina in Krize skupnega z zatočiščem?