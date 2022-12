Romantična zbrika nemških romantikov

V nadaljevanju preberite:

Pri založbi Družina je letos izšla obsežna, več kot 350 strani dolga, dvojezična nemško-slovenska izdaja pesmi nemških romantikov, zbranih pod naslovom Tišji glasovi. V slovenščini lahko prvič beremo številne pesmi manj znanih nemških pesnikov s prve polovice 19. stoletja, pa tudi nekatere pesmi ključnih predstavnikov tega izjemno pomembnega umetniškega obdobja.

Poleg pesmi slovenskemu bralcu že lahko dostopnih avtorjev kot so Hölderlin, Heine in Goethe, zbirka prinaša poezijo Clemensa Brentana, Adelberta Chamissa, Josepha von Eichendorffa, Friedricha Rücekrta, Nikolausa Lenaua, Eduarda Mörikeja in eno samo pesem Fridericha Schlegla. Pesmi sta prevajala pesnik Brane Senegačnik in violinist ter prevajalec Matej Venier, nekatere izmed njih so objavljene tudi v prevodih obeh prevajalcev.