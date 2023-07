Sestrstvo kot temelj ženskega glasu

V nadaljevanju preberite:

V Tisoč in eni noči si Šeherezada s pripovedovanjem o letečih preprogah, duhovih iz svetilk in steklenic, mogočnih sultanih, modrih kalifih, eksotičnih lepoticah in spretnih čarodejih vsako noč reši življenje. A kaj zatem? ­Šeherezada Maríe Pagés se začne tam, kjer se Tisoč in ena noč konča, in v dvanajstih prizorih pripoveduje o izkušnjah ženske, ki si želi v svetu utrditi filozofska ­načela ženske singularnosti.