Tokrat povsem v ospredju družbeni angažma

Letošnja 57. izdaja festivala Štajerska jesen v Gradcu nosi nekoliko nenavaden naslov, in sicer Horror Patriae, kar je križanec izrazov Amor Patriae in Horror Vacui. Po mnenju organizatorjev – direktorica in glavna kustosinja festivala je Ekaterina Degot – smo menda danes soočeni z nacionalizmom, identitarno politiko in kultom etničnih korenin, nacionalne države pa naj bi bili edini referenčni okviri posameznika in kolektiva, skladno s tem je tudi stanje duha.