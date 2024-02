Ameriška kraljica pariške avantgarde

V nadaljevanju preberite:

Leta 1903 se je Gertrude Stein preselila v Pariz, kjer je že živel njen starejši brat Michael, navdušeni zbiralec umetniških del. V domovanju Gertrude in Lea na Rue de Fleurs na levem bregu Sene so se v znamenitem salonu zbirali številni vodilni pisatelji in likovni umetniki, med njimi Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Sherwood Anderson (prav ona, takrat že znana kot »ameriška ekscentričarka iz Pariza«, jih je poimenovala »izgubljena generacija«), Sinclair Lewis, Ezra Pound, Guillaume Apollinaire, Pablo Picasso, Thornton Wilder, Henri Matisse, Max Jacob, Juan Gris in drugi. Stanovanje so pozneje poimenovali »prvi muzej modernistične umetnosti«.