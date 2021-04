Formalno podpora, neformalno zavlačevanje

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je bila lani sprejeta vrsta pobud o vrnitvi umetniških del in del umetne obrti v izvorne države, se do zdaj na tem področju ni veliko premaknilo. V evropskih muzejih se nekateri bojijo, da bi takšen precedenčni primer lahko povzročil restitucije izjemnih razsežnosti, mnogi muzeji bi na koncu ostali skoraj brez eksponatov. Pojavljajo se zahteve za detajlno analizo načina pridobitve artefaktov, na seznam potencialnih vrnitev bi se lahko uvrstili le predmeti, ki so bili nedvomno pridobljeni s plenjenjem.