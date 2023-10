La Divina doma ni pozabljena

»Velika diva Maria Callas se vrača domov.« S temi besedami je atenski župan Kostas Bakojanis v četrtek – v letu stote obletnice umetničinega rojstva – na ulici Mitropoleos odprl muzej, posvečen legendarni sopranistki. »Muzej za vse čute,« je dodal eden od nadzornikov projekta Konstantinos Dedes, je nastajal dolgo in s težavami. Na ogled je več kot 1300 eksponatov.

Zbiranje muzejskih predmetov se je začelo pred 24 leti, ko je mesto Atene na pariški dražbi pridobilo nekaj predmetov Marie Callas (1923–1977). Med vrhunce muzejske zbirke v stavbi blizu osrednjega trga Sintagma sodijo pevkin osebni album s fotografijami, njeno ogledalo iz zakulisja ter očala z dioptrijo, ki jih skoraj nikoli ni nosila v javnosti. Med predmeti so tudi škatlice vžigalic z monogrami, ki so ji jih podarili letalski prevozniki, in hoteli na njeni zadnji svetovni turneji med letoma 1973 in 1974, pa jedilnik za sopranistko usodne beneške zabave leta 1957, na kateri je spoznala grškega milijonarja Aristotela Onasisa. Nekaj predmetov so muzeju podarili milanska Scala, newyorška Metropolitanska opera, gledališče La Fenice v Benetkah in veronska Arena, kjer je pevka leta 1947 debitirala v Italiji.

Maria Callas Foto Cbs/Wikimedia Commons

Ko je dražbena hiša Sotheby's leta 2007 v Milanu priredila dražbo nekaj več kot tristo osebnih predmetov slovite pevke, med katerimi so bila ljubezenska pisma, obleke, lasulje in darila, ki jih je prejela, je predstavnik grške vlade lahko uporabljal sredstva iz posebnega sklada, saj so na pariški dražbi leto po njeni smrti zasebni zbiralci odkupili večino predmetov, še največ njen nekdanji soprog, bogati italijanski industrialec in mecen, ki ga je zapustila po srečanju z Onasisom. Atenski muzej v nastajanju je takrat iztržil zgolj eno lasuljo in par rokavic.

Maria Callas se je rodila kot Sophie Cecilia Anna Maria Kalogeropoulos grškim emigrantom v New Yorku leta 1923. Po ločitvi staršev je od leta 1937 do 1945 živela v Atenah. Po obiskovanju tečajev petja na grškem državnem konservatoriju je leta 1941 profesionalno debitirala v Kraljevi operi v Atenah. Upokojila se je po zadnjem nastopu v Saporu leta 1974. Umrla je pri 53 letih v Parizu leta 1977 zaradi srčne kapi, zapustila je 14 milijonov dolarjev brez oporoke, dve leti pozneje so njen pepel raztrosili v Egejsko morje.

Foto Louisa Gouliamaki/Reuters

Naslednje leto bo v kinematografe prišel biografski film o Marii Callas čilskega režiserja Pabla Larraína Maria po scenariju Stevena Knighta, v katerem igra glavno vlogo Angelina Jolie.