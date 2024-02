Muzej kot kraj druženja in vir informacij

Maja 2019 so v Pokrajinskem muzeju Maribor odprli novo muzejsko trgovino, ki so jo umestili v okvir stalne razstave in v kateri je prikazano gradivo, s katerim uvedejo obiskovalce v vse muzejske zbirke. S tem so grajski parter odprli na jug ter grad in muzej povezali z mestno okolico. Pokazalo se je, da je to bila prava poteza, saj je prinesla večjo dinamiko pretoka obiskovalcev gradu in več muzejskih obiskovalcev.

Muzejska trgovina je predvsem promocijski prostor muzeja, kraj dobrega počutja, kamor ljudje ne pridejo le zaradi nakupa, ampak so tukaj deležni novih informacij, izobraževanja in srečanj. Izdelki, ki jih ponujajo v muzejski trgovini, imajo zgodovinski in geografski pečat, hkrati povezujejo sodobno oblikovanje in izdelovanje z bogato preteklostjo regije.

Lokalne posebnosti izdelkov

Koncept ponudbe temelji na muzejskih, prostorskih in zgodovinskih posebnostih izdelkov, je povedala Mirjana Koren. Ponujajo replike muzejskih predmetov, dizajnerske izdelke, ki so navdihnjeni z izbranimi muzejskimi predmeti, oziroma avtorske izdelke oblikovalcev z dediščinskim potencialom ter izdelke z aplikacijami, izvedenimi iz muzejskih predmetov. Lokalno pokrajino predstavljajo prehrambni izdelki, pijača in glasba, ki odslikavajo radodarnost štajerskega, prekmurskega in koroškega prostora. Na voljo so tudi izdelki, ki pričajo o lokalni zgodovinski enkratnosti in odličnosti. To so predvsem simboli mesta in pokrajine, grafični listi in razglednice.

Ponudba muzejske trgovine vpliva na obisk razstav, kar pomeni boljšo prodajo izdelkov. Ti sinergijski učinki so potrjeni s poslovnimi rezultati muzejske trgovine. S spodbujanjem ustvarjalnih industrij Štajerske, Prekmurja in Koroške Pokrajinski muzej Maribor nadaljuje in širi svojo politiko promotorja regionalnih posebnosti.

Kavarna je tudi informacijska točka o dogajanju v muzeju in prostor različnih kulturnih dogodkov. FOTO: Marko Pigac

Posebnost grajske kavarne

Pred leti odprta grajska kavarna je posebnost Pokrajinskega muzeja Maribor, saj je edina tovrstna kavarna pri nas, ki jo upravlja muzej. Kavarna na prvi pogled pritegne obiskovalca z lično ureditvijo prostorov, tako notranjosti kot zunanjosti grajskega dvorišča ter zunanjega kavarniškega vrta na Trgu svobode. Znana je po bogati ponudbi pijač in sladic, primerni glasbeni kulisi ter prijaznem osebju.

Poleg estetskih in kulinaričnih užitkov kavarna v najimenitnejšem mestnem historičnem okolju, mestnem gradu, ponuja obiskovalcem prostor, poln muzejskih zgodb, povezanih z eksponati, zbirkami in razstavami. S tem konceptom je muzej vzpostavil prostor doživetja žive zgodovine, kar je nadaljevanje njegove aktualne strategije delovanja. Dodati je treba, da je kavarna hkrati osrednja informacijska točka o dogajanju v muzeju, spremljevalka muzejskih prireditev in nosilka kulturnih dogodkov.

Med letom se v njej odvijajo »podporni muzejski programi«, kot so pomladno Prešernovanje (8. februarja, na slovenski kulturni praznik), poletna branja (18. maja, mednarodni muzejski dan) in Concertina (junija, Poletna muzejska noč), jesenske Sladke grajske (septembra, Dnevi evropske kulturne dediščine) ter zimski Odprti mikrofon (3. decembra, Ta veseli dan kulture). V muzeju stavijo na edinstveni trojček doživetij, obisk razstav, nakup izdelkov v muzejski trgovini in počitek ter okrepčilo v grajski kavarni.