Trije izpolnjevali pogoje za direktorja, a za piransko občino nesprejemljivi

Pomorski muzej Sergeja Mašere Piran ostaja brez direktorja, saj komisija ni izbrala nikogar, kljub temu da so trije od šestih kandidatov izpolnjevali pogoje.

Kot so na piranski občini pojasnili za STA, v nobenem kandidatu niso prepoznali kombinacije vseh strateških kompetenc, ki jo od direktorja pričakujejo. Razpis bodo ponovili v letu dni.

Primorske novice: Trije kandidati, ki so razpisu ustrezali, so bili Nadja Terčon ter Luka in Franco Juri.

Vodja urada za družbene dejavnosti na piranski občini Matej Knep, ki je bil tudi član komisije, ki je izbirala novega direktorja, je za STA povedal, da na občini od novega direktorja pričakujejo dobro poznavanje in spoštovanje mednarodno uveljavljenih etičnih standardov in obvladovanje strokovnih področij, hkrati pa mora ta obvladati tudi poslovodne procese, kot sta upravljanje in iskanje finančnih in kadrovskih virov. Poleg tega mora biti vešč novih in inovativnih pristopov pri upravljanju in izboljšanju fizične in digitalne dostopnosti muzejskih zbirk.

Knep je še pojasnil, da Pomorski muzej Sergej Mašera predstavlja zelo pomembno ustanovo v občini, saj ta upravlja izredno veliko muzejsko zbirko. Med drugim vanjo sodijo svetilnik na piranski punti, muzejska zbirka Giuseppeja Tartinija, razstavišče Monfort, jadrnica Galeb, Muzej solinarstva, Tonina hiša in palača Gabrielli.

»Za tako bogato kulturno dediščino, ki jo upravljajo, so pričakovanja zelo visoka in se poleg tega, da izhajajo iz posebnosti lokalnega okolja, naslanjajo tudi na novo nacionalno strategijo za muzeje in strategije,« je še dodal Knep.

V komisiji za izbor novega direktorja sta bila poleg Knepa še vodja kabineta piranskega župana Roman Bažec in vodja sekretariata občinske uprave Diana Petronio.

Slednji je za časnik dejal, da se mu zdi argument smešen, saj imajo vsi trije dolgoletne izkušnje.

Ker si na piranski občini želijo, da bi delo v obdobju iskanja novega direktorja teklo čim bolj nemoteno, je piranski župan Andrej Korenika za vršilca dolžnosti muzeja imenoval Uroša Hribarja, ki v Pomorskem muzeju deluje kot kustos za tehniško dediščino. Kot je pojasnil Knep, lahko to funkcijo opravlja največ eno leto. V tem času nameravajo na občini objaviti nov razpis, o ožjem časovnem okviru pa trenutno še ne govorijo.