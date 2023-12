Naš dobri dedek v polhovki

V nadaljevanju preberite:

Po besedah Nene Židov do leta 1952 »slovenski« dedek Mraz ni imel enotne podobe, zato se je Društvo prijateljev mladine obrnilo na Slovenski etnografski muzej za pomoč pri določanju kostuma dedka Mraza. »Ob tej priložnosti je Maksim Gaspari, ki je bil v muzeju zaposlen kot restavrator do leta 1948, oblikoval sestavine kostuma: bel vezen kmečki kožuh iz ovčjega kožuha z navznoter obrnjeno dlako, na hrbtu okrašen s stilizirano cvetlično vezenino iz raznobarvnih volnenih niti, polhovka, visoki usnjeni škornji in palica. Leta 1952 so bile izdane tri razglednice z motivom dedka Mraza: s košem, s cekarjem in portret dedka Mraza.«