Ples v kamnolomu, Rossini na Trgu Evrope, netopirska simfonija na gradu

V nadaljevanju preberite:

Do odprtja čezmejne Evropske prestolnice kulture (EPK), ki bo Novo Gorico in Gorico kulturno povezovala leta 2025, je manj kot leto dni. Ob tokrat­nem ­slovenskem kulturnem prazniku so partnerji GO! 2025 predstavili­ projekte, ki nastajajo, in začeli­ odštevati dneve do začetka ­programa. Več o projektu sta povedala programski vodja ­Stojan Pelko in umetniška svetovalka Neda Rusjan Bric.