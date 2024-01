Čezmejno območje obeh Goric se bo spremenilo v gradbišče

Dela, ki napovedujejo obsežno prenovo območja Trga Evrope in novogoriške železniške postaje, se bodo začela februarja in bodo trajala vse do začetka prihodnjega leta, ko bosta Nova Gorica in Gorica skupaj postali Evropska prestolnica kulture (EPK). Projekt v celoti sicer predvideva za 117 milijonov evrov naložb ob meji.

Novogoriški župan Samo Turel in goriški župan Rodolfo Ziberna sta zagotovila, da bodo dela poskušali organizirati tako, da bodo čim manj obremenjujoča za obmejno prebivalstvo, kljub temu pa sta pozvala k strpnosti. Največ zapor je pričakovati na Kolodvorski cesti, ko bodo na novo tlakovali Trg Evrope, pri čemer bo prehod za pešce, tudi za gibalno ovirane, ves čas zagotovljen. Na italijanski strani bodo tlakovali tudi tako imenovani Fabianijev trizob – ulice, ki se s Fabianijevega trga navezujejo na Trg Evrope (po italijansko Piazza Transalpina). Župana sta poudarila, da bodo prebivalce obeh mest sproti obveščali o poteku del, ki jih bodo izvajali po fazah.

Usklajevanje med naročniki gradbišč

Prenovo Trga Evropa, ki je ovrednotena na 2,5 milijona evrov, vodi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS), ki se financira iz evropskih sredstev. Z deli bodo začeli v prvem oziroma v drugem tednu februarja, zaključili pa naj bi jih novembra.

Na drugi strani Kolodvorske ceste bo Republika Slovenija preko ministrstva za infrastrukturo oziroma družbe DRSI izvedla nadgradnjo novogoriške železniške postaje s podhodom in umikom tovornega prometa, ki velja za najzahtevnejšo naložbo kar 50 milijonov evrov. Začetek del bo 1. februarja, dogodek pa bo s svojim prihodom slovesno obeležila tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek. Izvedbo naj bi sklenili v januarju prihodnje leto.

Novogoriška občina je zadolžena za prenovo zgradb, ki jih je prevzela od Slovenskih železnic: v stavbi direkcije železniškega prometa bo v prihodnje gostinska ponudba in prizorišče za različne dogodke, v nekdanjih skladiščih pa bodo uredili EPICenter – Evropsko platformo za interpretacijo zgodovine 20. stoletja, ki bo centralni objekt EPK, v katerem bo prikazana kompleksna zgodovina minulega stoletja v tem prostoru.

Da bi bila gradbišča kar najbolje povezana ter da ne bi prihajalo do večjih obremenitev prometa, se že zdaj na tedenski koordinaciji sestajajo predstavniki naročnikov. Pri nadgradnji novogoriške železniške postaje, kot zdaj kaže, ne bodo potrebne cestne zapore, poleg tega bodo do nje potniki lahko dostopali preko označene poti. Prav tako v prometno ureditev ne bo posegala prenova obeh občinskih stavb. Tomaž Konrad, pomočnik direktorice EZTS GO, je povedal, da bodo parkirna mesta ob železniški postaji dostopna na južni strani Kolodvorske ceste. V prvem polletju bo zagotovljen tudi prehod skozi trg, pozneje pa bo promet potekal izmenično enosmerno, a bo precej obremenjen.

S prenovo Trga Evrope in novogoriške železniške postaje bo čezmejno območje med Goricama dobilo novo podobo. FOTO: Mateja Pelikan/Mestna občina Nova Gorica

Načrtovane naložbe v okviru EPK, ki so skupno ocenjene na 117 milijonov evrov, vključujejo tudi nove zelenice, parke in igrišča na čezmejnem območju, poleg tega pa še prenovo občinske Vile Rafut (ta se bo začela leta 2025) in izgradnjo gledališkega amfiteatra.

Ustvarjanje za prihodnje rodove

Novogoriški župan Turel je izpostavil, da vse te investicije niso pomembne le za EPK 2025, temveč nasploh za razvoj in nadaljnje povezovanje našega somestja, Izvedba je sicer začrtana v ozkih časovnih rokih, zato se precej bojijo zamud, ki bi jih utegnile povzročiti arheološke najdbe ali izredni vremenski dogodki. »Rad bi videl nasmeh na obrazih ljudi. Če bo težko in stresno? Seveda bo, ampak mi ne prenavljamo le nekega trga, ampak predstavljamo evropski zgled, kako dve sosednji mesti, ki sodita vsako v svojo državo in ureditev, ustvarjata zgodovino, ki bo zaznamovala prihodnja desetletja. Prebivalci obeh mest pa bodo lahko nekoč rekli – bili smo zraven! Go Borderless (Gremo brezmejno! op. a.),« je vzkliknil goriški župan Ziberna.