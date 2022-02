Optimizem kljub izčrpavanju in rezom

V nadaljevanju preberite:

Slovenski kulturni prostor (ne le v zadnjih letih, temveč vselej) kaže izredno težnjo po samo­ohranitvi, ki se uteleša v vrhunskih uspehih domačih ustvarjalcev. Toda ob tem velja spomniti, da se je po podatkih statističnega urada delež BDP za kulturo v primerjavi z letom 2010 zmanjšal kar za 23 odstotkov in da se kakovostna kulturno-umet­niška produkcija stežka poraja iz podhranjenosti.

»Kultura, ki je v tem času pod dvojnim pritiskom – epidemije in politike –, se kaže kot močna, odporna in živahna. Je vir humorja, dobre volje in ljudem daje upanje,« je pou­daril Matevž Čelik. Ker je upanje prav zmožnost zamišljanja dobrega, smo ob prihajajočem Prešernovem dnevu nekatere najvidnejše posameznike s področja literature, likovne umetnosti, filma, arhitekture, glasbe in uprizoritvenih umetnosti povprašali o nedavnih uspehih kulturno-umet­niške produkcije ter o vsem, česar se veselijo v tem letu.