Podobno povezovanje že navdihuje tudi druga mesta

Nova Gorica in Gorica s sloganom Gremo! Brezmejno (GO! Borderless) in čez- oziroma brezmejnimi aktivnostmi v sklopu evropske prestolnice kulture po besedah direktorice zavoda GO! 2025 Mije Lorbek k podobnemu povezovanju že navdihujejo druga mesta – in to je le eden zaznanih, a še ne izmerljivih učinkov projekta, ki so ga uradno odprli februarja. Preverili smo, kako so po dveh mesecih z njim zadovoljni organizatorji, kako pri tem kaže turizmu in kakšen je odnos domačinov.

Skoraj polovica vprašanih v anketi, ki jo je za Delo v začetku februarja, le nekaj dni po slavnostnem odprtju EPK, opravila Mediana, je menila, da bo EPK bolj pozitivno vplivala na prepoznavnost regije, ki jo gosti, 28,5 odstotka vprašanih pa, da bo učinek zelo pozitiven. Kljub temu, kot tudi dejstvu, da jih je večina dejala, da so s programom zelo dobro seznanjeni, pa jih je prav tako večina izrazila majhno verjetnost, da se bodo katere od prireditev udeležili.