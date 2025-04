Dve mesti se čutita kot eno

V nadaljevanju preberite:

Nova Gorica in Gorica sta februarja uradno zaživeli kot enotna evropska prestolnica kulture. Prvič v zgodovini njenega organiziranja je tako, da se dve mesti skupaj predstavljata kot eno. V duhu brezmejnosti, prijateljstva in sodelovanja bo na začetku maja drugi vrhunec po odprtju 8. februarja predstavljal kar desetdnevni Pohod za Evropo, v sklopu katerega bodo združili kulturo in šport ter zaznamovali 60-letnico pobratenja s Celovcem.

Pohod za Evropo je drugi od štirih množičnih vrhuncev EPK, med 1. in 10. majem se bo na obeh straneh nekdanje meje zvrstilo več športnih, umetniških in kulinaričnih dogodkov – kajti vse to je kultura, poudarjajo organizatorji.