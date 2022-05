Razkroj umetniške scene

V nadaljevanju preberite:

»Ruska kulturna tradicija je prekinjena. Od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja smo bili priča zanimivi ruski literarni, vizualni in filmski produkciji, zdaj je ta dragocena dediščina, ki je obetala umetniški preporod, izgubljena.« Navedbe filmskega režiserja in producenta Aleksandra Rodnijanskega se potrjujejo iz dneva v dan, ruska kultura je hkrati vse bolj izolirana in samozadostna ter vse bolj podrejena političnemu in ideološkemu normativizmu. Tudi na Zahodu se vse bolj trgajo naveze z ruskimi kulturnimi institucijami. Številni muzeji in galerije so se odrekli donacijam ruskih oligarhov, med zadnjimi pariški center Pompidou, ki je milijarderju Vladimirju Potaninu sporočil, da je dogovor o donaciji v višini 1,3 milijona evrov preklican. Še bolj odmevna je nedavna odločitev Ruskega muzeja v Malagi, da bo zaprl vrata in vse umetnine poslal nazaj v Rusijo.