Samo za njegove oči

Aljaž Vrabec se je z arhitektom Vaso Perovićem pogovarjal o njegovi izjemni zbirki umetnin, zgodbah in idejah, ki jih skrivajo ti dragoceni predmeti, pa o Onu Kawari in dolarskem bankovcu Hans-Petra Feldmanna, in tudi o Madridu, Buenos Airesu in Ekatarini Veliki.



Koliko ima vseh umetnin, ne ve. Po precej grobi oceni jih je vsaj petsto, a manj kot tisoč. »Veliko hodim po razstavah in sejmih in spremljam, kaj se dogaja po svetu,« pripoveduje. »Vse te umetnine kažejo moj tok misli in premišljevanje o svetu in idejah, ki me obsedajo. Kupujem jih od galerij ali umetnikov, ki še nimajo svojega zastopnika, in nekaj malega na dražbah. Včasih si po elektronski pošti dopisujem tudi po deset ur na dan, ko pregledujem predmete in se pogovarjam z drugimi zbiratelji. In vsak trenutek imam v mislih vsaj petdeset umetnin, ki bi jih rad imel.«