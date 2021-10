Umetnostna orodja za osvobajanje od zgodovinskih travm

V nadaljevanju preberite:

»Kakšna je naša zgodovina, kakšni so naši spomini. Iskali smo identiteto,« je o osmišljanju načrta za Kaunas kot evropsko prestolnico kulture leta 2022 povedala zgodovinarka in kuratorka programa Memory Office Daiva Citvarienė. Program naj bi obudil spomin na večkulturno zgodovino Kaunasa, mesta ob reki Nemen z okoli 300.000 prebivalci. V okviru EPK se želijo spomniti na zgodovinsko travmo, povezano s sovjetsko, nemško in vnovično sovjetsko okupacijo, ki so se izmenjale v nekaj letih.V dveh zlatih desetletjih med vojnama je Kaunas doživel pravi razcvet modernistične arhitekture, po kateri je znan po svetu.