Veš, arhitekt, svoj dolg?

Za uspešno spoprijemanje s podnebno krizo »potrebujemo več raziskav in razvoja novih projektov na tem področju. Mobilizacija arhitektov, krajinskih arhitektov, urbanističnih načrtovalcev, oblikovalcev in drugih prostorskih strok je zato zelo pomembna. Lina bo v tem pogledu promotorka prekvalifikacije in posodobitve arhitekturnih praks. Spodbujala bo arhitekte in druge strokovnjake, ki oblikujejo naš življenjski prostor, da se bolj usmerijo v raziskave ter razvoj projektov za ustavitev negativnih vplivov gradnje na okolje in soočenje s podnebno ter okoljsko krizo. Širši javnosti bomo predstavili nove zamisli in vlogo arhitekture pri zelenem prehodu,« je poudaril Matevž Čelik.