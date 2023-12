Vse, kar je najpristnejše slovenskega

V nadaljevanju preberite:

V prvem letniku Etnologa, »glasnika kr. etnografskega muzeja v Ljubljani«, je razložen nastanek muzeja: »Bivši 'kranjski deželni­ muzej Rudolfinum', preden je postal po ujedinjenju ­Narodni muzej­ v Ljubljani, je že imel med drugim tudi nalogo gojiti narodopisje in zbirati narodopisni materijal v svojo zbirko.« To nalogo je prevzel novi inštitut oziroma pozneje muzej.

V njegovih zbirkah je zdaj več kot 30.000 predmetov slovenske dediščine in okrog 10.000 zunajevropskih predmetov z vseh celin. V SEM so tudi osrednji etnološki arhiv in fotoarhiv, fond etnografskih filmov, fonoteka in za javnost odprta strokovna knjižnica.