Vsebina in datum odprtja še neznanki

Čeprav je načrt ustanovitve ­Muzeja slovenske osamosvojitve povzročil kar nekaj polemičnih razprav med muzealci ter strokovno in laično javnostjo, je vse bolj očitno, da je to za zdaj zgolj idejni projekt, ki bo, če bo, realiziran dolgoročno. To dokazuje tudi odgovor ministrstva za kulturo, da bi bilo »o času predvidenega odprtja in vsebini v tem trenutku še preuranjeno govoriti«. Na ministrstvu so tudi zatrdili, da so z dodatnimi finančnimi sredstvi (46,3 milijona evrov več kot lani) in rekordnim proračunom, vrednim 236 milijonov evrov, za kulturo zagotovili dovolj denarja, da zaradi muzeja ne bo okrnjena nobena druga naložba oziroma »bo naložb v kulturno dediščino več kot kdaj prej v zgodovini države«.