Kozmične eksplozije in subjektivne implozije

Roberto Matta (1911–2002) je v svojem dolgem življenju ustvaril obsežen opus, vplival na številne umetnike in vtisnil pečat umet­nostni zgodovini 20. stoletja. Številna njegova dela so do 2. junija na ogled v dunajskem Kunstforumu, na razstavi s preprostim naslovom Matta.

Čeprav je Matta umrl pred več kot dvajsetimi leti, se obiskovalci razstave soočijo z umetnikom, ki deluje izjemno sodobno, kot da v njegovih slikah odseva svet, kakršen je danes in kakršen nas ne bi presenetil jutri.