Kultura za vse čute

Muzeji in galerije iščejo nove strategije za animacijo obiskovalcev in drugačno izkušnjo obiska. V Pokrajinskem muzeju Maribor so to pozdravi letnim časom. ­Jutri bodo izvedli Pozdrav poletju,­ s katerim je mogoče kulturno dediščino spoznavati z ­vsemi petimi čuti. Izhodiščna tema so freske alegorij štirih letnih časov v Viteški dvorani mariborskega gradu