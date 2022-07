Množice malih človeških protagonistov

V nadaljevanju preberite:

Kako je lahko ideja Arkadije, ki ji je antika nadela predstavo idilične Panove dežele sredi Peloponeza z gorami in težko dostopnimi cvetočimi planotami, kjer je harmonično teklo življenje nepokvarjenih pastirjev, uporabna v 21. stoletju?

Slikar Staš Kleindienst se je odločil, da bo to utopično predstavo daleč od Grčije – v Galeriji Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki – dekonstruiral in to, kar bi rad sporočil, opremil s predpono anti. V tamkajšnji cerkvi je postavil ­Antiarkadijo z izborom slik, ki ob že videnih – nazadnje leta 2019 v celjskem likovnem salonu ali lani v ljubljanski Equrni – prinaša še nove.

Kleindienst je slikar iz generacije, ki je prodrla na vizualno prizorišče v prvem desetletju tega tisočletja. Najprej se je izražal v različnih medijih, zatem je prepričal s slikarstvom, v katerem je svojevrsten formalni pristop – v grobem upodabljanje krajin ali vedut z miniaturnimi figurami pri pisanem naboru ne nujno benevolentnih opravil – povezal z vizualiziranjem distopične družbe, reprezentacije oblasti, njene moči, nadzora, ritualov in kolektivnega nezavednega.