Osemdeset let po smrti njegovo delo živi naprej

Za slovensko kulturo je bil 1. oktober 1942 žalosten dan, saj so takrat italijanski fašistični okupatorji v Gramozni jami ustrelili Hinka Smrekarja, pionirskega karikaturista, ilustratorja in slikarja. V Narodni galeriji so se mu poklonili z monumentalno pregledno razstavo v dveh delih, ki je bila na ogled od julija 2021 do februarja 2022. Umetnostni zgodovinar Damir Globočnik je izdal njegovo biografijo Hinko Smrekar: kratek oris življenja in dela.

Globočnik je povedal, da so Smrekarja aretirali 29. septembra 1942 in 1. oktobra 1942 kot talca ustrelili v Gramozni jami na Ljubljanskem polju. Italijanski okupatorji so sodni postopek pred vojaškim sodiščem izpeljali, vendar je bila to sodna farsa. Vzrok za aretacijo je bil ilegalni Radio vestnik OF, ki ga je Hinko Smrekar imel v žepu.