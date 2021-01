Perspektive in prepreke mladega slikarstva, grafike in kiparstva

V nadaljevanju preberite:



- Ajda Ana Kocutar (1994) zadnja leta kot zunanja sodelavka deluje v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane, od leta 2017 pa je tudi del kolektiva galerije DobraVaga, kjer deluje kot kuratorka ter priprav­lja in moderira cikel pogovorov Z umetniki osebno, »ki velikokrat potekajo ob prvih samostojnih razstavah in so za marsikoga prva priložnost, da o svojem delu spregovori pred občinstvom«.



- Po mnenju Ajde Ane Kocutar so umetniki danes izrazito mobilni tako v fizičnem kot formalnem smislu, kar jim ne omogoča le prehajanja meja ter vključevanja v mednarodne programe, razstave in rezidence, temveč tudi preseganje, spajanje in sopostavljanje medijev.



- Med najvidnejše predstavnike mladega slovenskega slikarstva in grafike Kocutar uvršča tudi Heleno Tahir, ki »v svoji prepoznavni grafiki in risbi izhaja iz kolažnih fotografij ter ustvarja fragmentirane svetove, polne podrobnosti, gledalec se tako znajde na presečišču resničnosti in fantazije«.



- Čeprav njena dela velikokrat tematizirajo določena geografska, družbena ali politična okolja ter njihove problematike, Helena Tahir teži k abstrakciji in univerzalnosti, ob tem pa meni, da je sleherno umetniško delo tako reprezentacija sveta kot – morebiti nezaveden – portret avtorja.