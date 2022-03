Plečnikova vrnitev na Praški grad

V nadaljevanju preberite:

Predsednik Češke republike Miloš Zeman je pokrovitelj projekta Plečnik na Praškem gradu, ki se je nocoj slovesno odprl v Terezijanskem krilu gradu. Projekt vključuje dve razstavi. Slovenski del razstave obsega serijo fotografij Saše Fuisa, ki predstavljajo notranjost Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Razstava avtorja Vladimirja Šlapete pa vključuje najrazličnejše risbe, makete in predmete Jožeta Plečnika (1872–1957), ki prikazujejo tri obdobja njegovega ustvarjanja: ljubljansko, dunajsko in praško.