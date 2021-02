Pod krinko obrti

V nadaljevanju preberite:



- Dela Brine Steblovnik (1993), ki se je med študijem izpopolnjevala v studiu stekla VŠVU Akademije za likovno umetnost in oblikovanje na Slovaškem, ustvarjanje v steklu preizprašujejo v odnosu do zgodovinskih in sodobnih družbenih fenomenov.



- »V Sloveniji proizvodne priložnosti za oblikovanje stekla praktično nimamo več, kar ustvarjalce sicer potisne prek meja, vendar bi bilo bolje, če bi nam bila obstoj in delo omogočena v Sloveniji,« dodaja Steblovnik.



- »Čeprav sem po naravi optimistična, bo za razvoj oblikovanja stekla na Slovenskem potreben manjši čudež,« meni Brina Steblovnik, ki je pretekli mesec z oblikovalcem in videografom Simonom Bregarjem posnela tudi kratki film The Glass Stories, ki prikazuje tako izginjanje spretnosti oblikovanja stekla na Slovenskem kot še živečo studijsko steklarsko skupnost v Novem Boru na Češkem.