Pogled v izgubljeni svet

Na razstavi Azteki je na ogled 200 eksponatov, ne samo iz zbirk Weltmuseuma in dunajskega Umetnostnozgodovinskega muzeja, temveč tudi iz zbirk številnih pomembnih mehiških in evropskih muzejev: Nacionalnega muzeja antropologije v Ciudadu de Méxicu, Kraljevega muzeja umetnosti in zgodovine v Bruslju, Danskega narodnega muzeja v Københavnu, Tropskega muzeja v Amsterdamu, Etnografskega muzeja v Leidnu, Muzeja kultur v Baslu in hamburškega Muzeja kultur in umetnosti sveta ob Rothenbaumu. Razstava je na Dunaj pripotovala iz Stuttgarta, od junija bo na ogled v Leidnu na ­Nizozemskem.