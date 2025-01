Predstavitev kulturnega terorista

V nadaljevanju preberite:

Razstava ima naslov Dušan Jovanović – kulturni terorist in se nanaša na oznako Josipa Vidmarja, ki je nasprotoval novim gledališkim tendencam in je z nekaterimi drugimi gledališkimi ustvarjalci, kot so Ljubiša Ristić, Janez Pipan, Slobodan Šnajder in Rudi Šeligo, zavračal Jovanovićeve principe. Razstavni projekt bo razgrnil bogato večplastnost Jovanovićevega ustvarjalnega opusa, ga ustrezno povezal s ključnimi poglavji iz njegovega življenja, odgovoril na vprašanje, zakaj ga je Vidmar umestil med »kulturne teroriste«, ter ­poskušal ujeti Jovanovićevega duha, zaznamovanega z inovativnostjo, provokativnostjo in ­strastjo.