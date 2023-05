Prikazati človeka v vsej njegovi nepopolnosti

V nadaljevanju preberite:

Kot (do sredine 17. stoletja) izredno uveljavljeni slikar in vodilni portretist v Amsterdamu je bil Rembrandt­ v svojem času vpliven tudi zato, ker je imel ogromno učencev, meni profesorica z oddelka za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani Rebeka Vidrih. Kot je dejala, je imel Rembrandt »ves čas relativno velik atelje in je praktično do konca sprejemal učence tudi za pomočnike; bil je pomembna učiteljska figura več generacij slikarjev.«