Univerzalnost iglavcev

Dela Tine Konec (1992) v črno-beli risbi preizprašujejo človekov paradoksalni odnos do narave ter njeno »ambivalenco krhkosti in moči.« »Po izobrazbi sem slikarka, a že nekaj let ustvarjam izključno v mediju risbe. Preden sem začela risati, sem večinoma ustvarjala velike barvne abstraktne slike, polne gestualnih potez, pravo vizualno nasprotje moje zdajšnje prakse; v nekem trenutku pa me je risba povsem prevzela in ugotovila sem, da je to medij, znotraj katerega se počutim najbolje in najbolj domače,« dodaja umetnica.