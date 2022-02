Zamišljen, rahlo melanholičen

Ob kulturnem prazniku so iz galerije Antikvitete Novak sporočili, da sta bila v relativno kratkem času odkrita kar dva portreta Franceta Prešerna.

Prvo odkritje pripada dr. Ferdinandu Šerbelju, muzejskemu svetniku ter sodnemu izvedencu in cenilcu za likovno umetnost, ki je ob pregledovanju zagrebške zbirke Muzeja za umetnost in obrt odkril portret z opisom Portret plavokosog muškarca, Portret svetlolasega moškega. Iz najdene podobe je jasno razvidno, da je doslej najbolj znani portret Goldenstein naslikal kot 'kopijo' tega akvarela.

K maloštevilnim upodobitvam Franceta Prešerna pa lahko zdaj dodajo še en na novo odkriti portret, ki prikazuje pesnika v stoječi podobi. Portret je odkril zasebni zbiralec iz Ljubljane, po vrnitvi z restavriranja oziroma čiščenja pa je zdaj na ogled v ljubljanski galeriji Antikvitete Novak.

Portret je naslikal znani portretist tistega časa Anton Čeh (1882–1930), signiran in datiran je z letnico 1905, Čehov doslej dobro znani portret Prešerna pa je datiran tri leta pozneje, 1908. Gre za enega pomembnejših Prešernovih portretov, ki je bil razstavljen v Prešernovi rojstni hiši v Vrbi, trenutno pa se nahaja v Muzeju Jesenice.

Ob bok temu portretu lahko zdaj postavimo na novo odkriti Čehov portret Prešerna, ki prikazuje mlajšo podobo Prešerna v njegovi pesniški vznesenosti ter s pripomočki in potrebščinami, ki jih je pri svojem delu uporabljal. Vznesenost in pesniško ustvarjanje sta prikazana s popisanimi listi ter zmečkanim papirjem, ki leži na tleh ob mizi. Tehtno premišljena upodobitev pesnikovega obraza izraža zamišljenost in rahlo melanholičnost ter željo po izpovedi. Njegovo postavo je umestil v izpopolnjeno delovno okolje med mizo in stol, s penkalom v desni in pesmarico v levi roki. Tako smo s to sliko pridobili žlahten portret našega največjega pesnika v njegovem ustvarjalnem zanosu.