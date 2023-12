(Avto)cestni kolaps na Brezovici do leta 2025

V nadaljevanju preberite:

Občina Brezovica je večini državljanov znana po avtocestnem odseku med Brezovico, Logom in Vrhniko oziroma kraji, ki so največkrat omenjeni v prometnih informacij o zastojih. Manj ljudi pa ve, da skozi središče Brezovice poteka križišče, skozi katero se na delo v Ljubljano in nazaj po regionalni cesti vozi več deset tisoč ljudi. Ti so že pred tem stali pred enim semaforjem, na katerem pa se zgosti promet tako z barjanske kot tudi vrhniške smeri.