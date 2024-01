Dotrajani dvorec kupil skupaj z inšpekcijsko odločbo

V nadaljevanju preberite:

Povsem dotrajan nekdanji grad oziroma dvorec v Ponovičah, ki že več desetletij žalostno propada, je vendarle zamenjal lastnika. Kmetijska gozdarska zadruga (KGZ) Litija oziroma njihovo hčerinsko podjetje G-Ponoviče je propadli objekt, ki je spomenik lokalnega pomena, prodalo družini Franja Podnarja iz Baške grape. Novi lastnik je posekal drevesa in razraščeno grmičevje, ki so kazili posest, in namerava postopoma urejati notranjost objekta.