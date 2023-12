Jaslice v opuščenem rudniškem rovu

Pred prihajajočimi božičnimi prazniki so v enem od rudniških rovov postavili jaslice s tradicionalnimi figurami Marije in Jožefa ter božjega sina Jezuščka, prikazan je angel in med drugim sveti trije kralji. V litijski občini pa želijo tudi s pomočjo evropskega denarja urediti park na nekdanji separaciji rudnika Sitarjevec, kar naj bi še popestrilo ponudbo obiskovalcem od blizu in daleč.

Poleg jaslic druge izdelane figurice prikazujejo težko življenje in delo rudarjev. Območje nekdanje separacije po zgledu piranesijevskih ruševin in angleških parkov. Vrednost litijskega projekta ocenjena na četrt milijona evrov.

Posebej izdelane jaslice v teh dneh niso edina rudniška znamenitost, saj drugi sklop umetniško izdelanih figuric prikazuje delo in življenje rudarjev v svetu večne teme in netopirjev. »Prikaz temelji na zgodbah, ki so jih pripovedovali še živeči rudarji in njihovi potomci,« pravi Mojca Hauptman, uslužbenka Turistično informacijskega centra (TIC) Litija. V rudniškem rovu so umetniki upodobili denimo otroka, ki nosi malico svojemu očetu na delo.

Rudnik bogatijo številni raznobarvni kapniki. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Rudarja z lopato, ki od daleč opazuje prihod svojega sina, in tudi rudarja, ki po tračnicah potiska težko breme rudarskega vozička ter rudarski delavki v separaciji, ki prebirata rudo in ločujeta dobro od slabega. Vse podobe so ustvarili članice in člani litijskega društva likovni atelje Lila. Mineralne jaslice bodo prihodnji teden brezplačno na ogled od torka do sobote, od 16. ure do 19. ure. Hkrati pa si lahko obiskovalci ogledajo notranjost enega najstarejših polimineralnih rudnikov v Sloveniji. V njem je bilo najdenih več kot 60 različnih mineralov. Območje še danes velja za izjemno bogato nahajališče mineralov, ne samo v slovenskem, temveč tudi v evropskem merilu.

Park z dopolnilnim programom

Na območju nekdanje separacije namerava litijska občina urediti park z dopolnilnimi programi, za kar so se skupaj z njihovimi partnerji, med katerimi ima vodilno vlogo istrsko mestece Labin, prijavili na javni razpis čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija - Hrvaška s projektom z imenom Mine story.

Omenjeni projekt je nadaljevanje obstoječega čezmejnega turističnega produkta Mine tour, ki je z evropskimi finančnimi sredstvi prispeval k obuditvi turističnega potenciala rudarske dediščine v Labinu in Litiji. V okviru tega projektu sta bila obnovljena dva pomembna spomenika rudarstva, in sicer rudniški stolp v Labinu in del opuščenega rova v litijskem rudniku Sitarjevec. Od leta 2017 je sitarjevške rudniške rove obiskalo 17.790 ljudi, od tega lani 3604 obiskovalcev, do konca novembra letos pa 3392.

Del rudniških skrivnosti so že pred šestimi leti odprli za obiskovalce. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Po besedah Blaža Zarnika, gonilne sile projekta revitalizacije litijskega podzemnega bisera in vodje infrastrukturnih naložb v litijski občini, izvedba projekta na območju nekdanje separacije, kjer še stojijo betonske ruševine, predvideva ureditev parka z dopolnilnim programom, s katerim nameravajo predstaviti nekdanje industrijske in rudarske dejavnosti ter vključitev v širši sistem bližnjih sprehajalnih poti in ureditev poti med Litijo in sosednjim občinskim središčem Šmartnim pri Litiji.

Celjenje separacije z evropskim denarjem

V tematskem parku, ki se imenuje Celjenje separacije, nameravajo vzpostaviti povezavo med industrijo, parkom in naravo. Na igriv način bodo predstavili nekdanjo industrijsko rabo tega območja, pripravo in obdelavo različnih mineralov in njihovih končnih izdelkov, medtem ko bodo industrijske ruševine postavljene v središče dogajanja. »Naravo, ki je ostaline že v veliki meri prerasla, nameravamo z vzpostavitvijo poti preurediti v sonaraven park.

Prostor s številnimi kotički bo primeren za oddih in počitek, hkrati pa na ključnih mestih spodbuden za radovednost, ki izobraževanje spreminja v sproščeno igro. Park se bo z vključitvijo ruševin navezoval na tradicijo renesančnih prostorov piranesijevskih ruševin in angleških parkov,« je povedal Zarnik. Izvedba zamisli je ocenjena na dobrih 250.000 evrov, pri čemer naj bi evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 80 odstotkov, petino stroškov pa litijska občina.