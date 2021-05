Kesanje zaradi nenačrtno napačnega sporočila

V nadaljevanju preberite:

Plakati, ki so prikazovali znamenja nasilja na otroku, mladi ženski in starejšem moškem, so med 15. aprilom in 3. majem viseli na 25 lokacijah v petih slovenskih mestih. Zaradi ogorčenja posameznikov so dvoumni del napisa takoj prelepili, posebej so se opravičili Društvu očetov Slovenije.