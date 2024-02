Ljudem bodo še dolgo nagajali električni mrki

V nadaljevanju prebeite:

Družba Elektro Ljubljana se je odločila zračni 20-kilovoltni (kV) daljnovod, ki zdaj na območju Dolskega, Senožeti, Jevnice, Kresniških Poljan, Velike vasi in ostalih bližnjih manjših naselij poteka po drogovih, vkopati v zemljo. Manj dobra novica pa je, da v elektropodjetju za ta poseg še niso pridobili služnosti lastnikov zemljišč. Poleg tega pa tudi časovnica izvedbe tega pomembnega projekta za prebivalce na tem območju, ki plačujejo položnice za elektriko, še ni določena. Rešitev za kakovostno in nemoteno dobavo elektrike v vseh letnih časih so na nedavnem sestanku iskali Iztok Bartol, direktor distribucijske enote Ljubljana okolica, litijski župan Franci Rokavec in dolski župan Željko Savič. Daljnovod, ki okoli tri tisoč prebivalcev omenjenih naselij spravlja v obup, do naselja Dolsko poteka večinoma po ravnini. Težave pa so na delih, kjer je speljan po hriboviti in poraščeni trasi ali po gozdu.