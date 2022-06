Na Ljubljanskem gradu se bo dobro godlo

V nadaljevanju preberite:

Festival Godibodi je že od leta 2008, ko je začel svojo pot, sopomenka za kakovostno glasbo ter za celovito koncertno doživetje, ki vseskozi odpira prostor sveži in še neuveljavljeni slovenski glasbi. Ta posebni glasbeni projekt je v vseh teh letih pod taktirko Janeza Dovča, vsestranskega glasbenika in umetniškega vodje festivala in v produkciji Ljubljanskega gradu, povezal številne vrhunske slovenske glasbenike. Kaj bo prinesla letošnja edicija, bo mogoče preveriti v Hribarjevi dvorani Ljubljanskega gradu od danes zvečer do 4. junija.