Nekdanji minister z novo službo na magistratu

»Zelo sem počaščen, da me je župan Zoran Janković povabil v svojo ekipo, ki res dela izjemno dobro,« je ob današnji predstavitvi pred novinarji povedal Boštjan Koritnik, novi ljubljanski podžupan. Gre za nekdanjega ministra za javno upravo v Janševi vladi, ki je bil na novembrskih lokalnih volitvah izvoljen za mestnega svetnika na Listi Zorana Jankovića.

Ljubljanski župan je o Koritniku dejal, da je bil to eden izmed ministrov v vladi Janeza Janše, s katerimi je dobro sodeloval, in poudaril, »da je bil do Ljubljane korekten«. Nenazadnje je bil prav Koritnik tisti, ki se je zavzemal za sklenitev sporazuma o sodelovanju med državo in MOL. Dogovor z državo, sklenjen maja lani, je namreč natančno opredelil projekte v glavnem mestu do leta 2023, med njimi več infrastrukturnih projektov, tudi ureditev prostorske problematike zapora in sodišč.

Prvi mestni urbanist in ljubljanski podžupan Janez Koželj bo dobil naslednika. Gre za arhitekta Roka Žnidaršiča. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Imenovanje Koritnika za ljubljanskega podžupana tako ni presenečenje, poleg tega se je nekdanji minister za javno upravo v medijih večkrat omenjati kot najprimernejšega kandidata za petega člana najožje Jankovićeve ekipe. Je pa presenečenje to, da bo Koritnik poleg digitalizacije mestne uprave in povezanih družb (v skupini Javnega Holdinga Ljubljana) zadolžen tudi za področje šolstva. »Po mojem mnenju je šolstvo odlično urejeno, prav tako komunikacija z mestno upravo in županom,« pravi Koritnik. Kar se tiče digitalizacije na MOL, za katero je po novem zadolžen Koritnik, pa je Janković pojasnil, da ta proces poteka že dve leti, prav tako je imenovana tudi posebna skupina, bistvo tega pa je, »da bi po novem vsak občan našel informacije o Ljubljani na enem mestu,« pravi župan.

Koritnik je med najmanj urejenimi področji v prestolnici izpostavil problematiko parkiranja. A je Janković dodal, da »Ljubljana pač ne zmore urediti parkiranja za okoli 200.000 osebnih vozil in še dodatnih 120.000 tistih, ki se vsak dan pripeljejo na delo v prestolnico«. Po županovem mnenju sta sicer najboljši rešitvi parkiranje osebnih vozil v podzemnih garažah in sistem P + R, ki omogoča parkiranje na obrobju mesta in brezplačen prevoz z avtobusi LPP v središče Ljubljane.

Vsi dosedanji podžupani ostajajo

Na vprašanje, kako je z drugimi podžupani in kdo izmed mestnih svetnikov iz vrst Gibanja Svoboda bo imenovan za novega podžupana, je Janković odgovoril, da bo nove podžupane predstavil ob vsaki novinarski konferenci (te so sklicane ob torkih, op. a). Na položaju podžupanov tako ostaja Aleš Čerin, ki po novem skrbi tudi za komunikacijo med vsemi enajstimi listami v mestnem svetu.

Prav tako na položaju podžupanje ostaja Tjaša Ficko, medtem ko za podžupana Dejana Crneka Janković ocenjuje, da je tudi primeren kandidat za predsednika državnega sveta. Podžupan Janez Koželj, sicer prvi mestni urbanist, pa bo dobil naslednika – arhitekta Roka Žnidaršiča. O tem, kdaj bo potekala primopredaja poslov, se bosta, kot pravi Janković, dogovorila sama.