Nujno bi potrebovali vsaj 90 novih uradnikov

V nadaljevanju preberite:

Te dni je minilo natanko leto dni, odkar je vodenje največje upravne enote v državi prevzela Andreja Erjavec. Sprva je bila imenovana za vršilko dolžnosti načelnika, avgusta lani pa je dobila polni mandat. Je karierna uradnica, na upravni enoti je namreč od leta 1987. Zaposlila se je kot referentka na takratni občini Ljubljana Šiška in od svetovalke, vodje oddelka in vodje sektorja napredovala do načelnice upravne enote. Ker dobro pozna ustroj in delovanje državnega aparata, nas je zanimalo tudi, kako bi rešila težave javnih uslužbencev, ki se vlečejo že vsaj dvajset let.